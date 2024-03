La New Generation Wind Orchestra presenta: “Light and Shadow”

Dopo il grande successo di pubblico e consensi riscontrato nella serata del primo marzo, la “New Generation Wind Orchestra”, diretta dal ventottenne Mº Antonio Pio La Marca in perfetta sinergia con il coro “Handel” diretto dal Mº Rosangela Trigiani, tornano ad esibirsi al teatro San Michele di Manfredonia, questo venerdì alle ore 20,30, in concerto dal titolo ” Light and Shadow”.



La fusione del suono che promana dagli strumenti a fiato e le percussioni di trenta giovanissimi orchestrali con quella delle voci liriche di venticinque coristi produce, naturalmente un ascolto di grande qualità che ha già emozionato il pubblico presente alla “prima”, con le immortali musiche composte dai celeberrimi Wolfang Amadeus Mozart, Giuseppe Verdi e Pietro Mascagni.



Va evidenziato che questa collaborazione tra i due maestri rappresenta naturalmente una importante sinergia, avente come fine, in primo luogo quello della diffusione della cultura musicale, quella classica e del canto ma non meno quella della valorizzazione di giovani talenti sipontini o comunque locali, musicisti e cantanti che tanto lustro danno e daranno alla città di Manfredonia esibendosi nei teatri della capitanata e non solo. Ad maiora.



Per info anche: +39 340 900 0264



Antonio Castriotta