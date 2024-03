La New Generation Wind Orchestra bissa il successo del concerto “Light and Shadow”

Dopo il grande successo di pubblico e consensi riscontrato nella serata del primo marzo, la “New Generation Wind Orchestra”, diretta dal ventottenne Mº Antonio Pio La Marca in perfetta sinergia armonica con il coro “Handel” diretto dal Mº Rosangela Trigiani, sono tornati ad esibirsi al teatro San Michele di Manfredonia, questo venerdì sera con il concerto dal titolo ” Light and Shadow” bissando gli applausi ed i consensi ottenuti nella loro “prima”.

E d’altronde, per chi come Rosangela Trigiani che ha la musica ed il bel canto nel suo dna, passione trasferitole dal suo talentuoso papà, questa collaborazione musicale sinergica con un’orchestra di giovani musicisti locale rappresenta l’ennesima esperienza proficua e di successo, nella sua carriera musicale consolidata ed ultra trentennale.

Un coro collaudato e composto da oltre venticinque cantanti con voci liriche chiare e squillanti a supporto dell’orchestra costituita da oltre trenta giovanissimi musicisti diretti magistralmente dal ventisettenne Mº Antonio Pio La Marca, diplomato in sassofono jazz ma con la naturale passione per la direzione orchestrale.

Musicalità, armonia ed emozioni trasfuse all’attento pubblico nella esecuzione del Requiem di Mozart proprio nella settimana che precede la passione e la morte di Gesù Cristo con l’esecuzione tra l’altro del Dies Irae e Lacrimosa.

Esibito il celeberrimo compositore Pietro Mascagni con il suo Preludio della Cavalleria Rusticana ed infine Giuseppe Verdi con il “Va, pensiero”.

L’obiettivo di questa sinergia, come evidenziato dai due maestri è stato quello di promuovere la diffusione della cultura musicale nel nostro territorio valorizzando soprattutto i musicisti e cantanti locali talentuosi che con grandi sacrifici e studio coltivano la loro passione per la musica attraverso la quale, come è noto si esprimono tutti i sentimenti belli dell’animo umano.

La città di Manfredonia, d’ora in avanti potrà fregiarsi dell’esistenza di una corale e di una orchestra di strumenti a fiato, perfettamente sinergica pronta ad esibirsi sul nostro territorio propongando suoni e cultura musicale di grande qualità, evidenziando, se ce ne fosse bisogno ancora che l’Italia è il Paese della musica e del bel canto, perfetto mix, realizzato in questo ultimo concerto.

