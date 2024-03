Isola dei Famosi, che sorpresa! Ex di una star di Sanremo nel cast

Lunedì 8 aprile segna il ritorno tanto atteso dell’Isola dei Famosi su Canale 5, con una novità di spicco: la conduzione sarà affidata a Vladimir Luxuria, che abbandonerà il ruolo di opinionista per guidare il programma. L’annuncio del primo concorrente ufficiale è già stato fatto, e si tratta di un volto noto del mondo delle serie TV. Ma le sorprese non finiscono qui, poiché oggi sono emerse indiscrezioni su un’altra possibile partecipante, legata sentimentalmente a un celebre cantante.

Il primo concorrente confermato è Aras Senol, noto per il suo ruolo di Cetin nella popolare serie “Terra Amara”. La sua partecipazione ha scatenato l’entusiasmo dei fan, che non vedono l’ora di vederlo affrontare le sfide dell’Isola. Tuttavia, stando a quanto riportato dall’esperto di gossip Alessandro Rosica, potrebbe presto unirsi a lui un’altra figura di spicco: la modella e fotomodella Kadhy Gueye, nota per la sua presunta relazione con il cantante Irama.

Isola dei Famosi, Kadhy Gueye vola in Honduras?

Secondo quanto riportato da Rosica, la partecipazione di Gueye all’Isola dei Famosi sarebbe “quasi certa”, anche se al momento non vi è ancora una conferma ufficiale da parte del programma. La presenza della modella potrebbe essere l’occasione per fare luce sui suoi presunti legami con Irama, su cui si sono diffuse voci contrastanti. Gueye stessa ha negato più volte sui social di aver avuto una relazione con il cantante, ma la sua partecipazione al reality potrebbe fornire ulteriori dettagli sulla loro vicenda sentimentale.

La notizia ha scatenato l’interesse dei fan, che sono in attesa di ulteriori sviluppi e di una conferma ufficiale da parte del programma. La partecipazione di Gueye all’Isola dei Famosi potrebbe portare alla luce nuovi retroscena e alimentare ulteriori speculazioni sul mondo dei VIP e delle celebrità italiane.