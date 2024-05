Verissimo anticipazioni ospiti 4 e 5 maggio: speciale de La ruota della fortuna con Silvia Toffanin e Cristiano Malgioglio

Tanti ospiti interverranno nello studio di Verissimo nel corso delle puntate che saranno trasmesse sabato 4 e domenica 5 maggio in prima visione dalle ore 16:30 sui teleschermi di Canale 5. In particolare, Silvia Toffanin aprirà la puntata con uno speciale de La ruota della fortuna che tornerà in onda dal 6 maggio su Canale 5 con la conduzione di Gerry Scotti. Per l’occasione, la conduttrice, Orietta Berti e Cristiano Malgioglio varcheranno in anteprima le porte dello studio del game show per essere i primi concorrenti un po’ speciali. Le anticipazioni di Verissimo annunciano che da Amici 23 arriveranno Anna Pettinelli e Raimondo Todaro; poi sempre dalla scuola più amata d’Italia giungerà l’ultima eliminata ovvero la ballerina Sofia.

Verissimo anticipazioni: Serena Bortone presenta il suo libro

Le anticipazioni di Verissimo rivelano che Cinzia Leone interverrà in studio per un’intervista a 360°. L’attrice è ormai lontana dal mondo della televisione e del cinema da molto tempo. Poi arriverà Rebecca Staffelli in compagnia del fidanzato. Ma le sorprese non saranno finite qui perché Ludovica Valli giungerà in studio per raccontare la sua storia e la sua terza dolce attesa. Nella puntata di domenica 5 maggio, Serena Bortone presenterà da Silvia Toffanin il suo libro A te vicino così dolce. Inoltre, ci sarà Michelle Hunziker insieme ad Anna Tatangelo per presentare Io canto family. Spazio anche alla coppia di prof di Amici 23 Alessandra Celentano e Rudy Zerbi. Inoltre, è attesa Elena Seredova insieme al secondogenito e per i fan di Terra amara arriverà Ilayda Cevik, l’attrice turca che dona il volto a Betul nella soap opera.