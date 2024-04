Isola dei famosi 2024 choc: Pietro Fanelli si ritira dal reality show

Nuovo ritiro dall’Isola dei famosi 2024. Pietro Fanelli ha deciso di interrompere il suo percorso all’interno del reality show in riva al mare. La notizia è stata annunciata tramite un comunicato postato sui profili social della trasmissione. Per questo motivo, il televoto della settimana è stato annullato. Nel comunicato ufficiale diramato dalla produzione si legge che il concorrente ha deciso da solo di lasciare l’Isola dei famosi 2024. Una scelta che però non ha sorpreso dopo che il giovane si era reso protagonista di alcune liti insieme al cast e gli opinionisti. Sia Sonia Bruganelli che Dario Maltese avevano manifestato un certo malessere da parte del concorrente. Di conseguenza, il televoto è stato annullato e riaperto con altri cinque naufraghi già in nomination.

Pietro Fanelli si è ritirato dall’Isola dei famosi 2024. Il poeta ha deciso di abbandonare il reality show ed i suoi compagni di avventura. Il giovane è apparso insofferente alle leggi del programma, tanto da discutere animatamente spesso con il resto del cast. Nel corso delle ultime ore, il poeta si era reso protagonista di uno scontro dopo aver vinto la prova ricompensa. Il naufrago infatti non ha spartito con i compagni la pasta avuta in abbondanza dopo il superamento di una prova. Di qui, la nascita di alcuni litigi che avrebbero portato Pietro ad abbandonare il programma. Insomma, un altro ritiro in questo reality show super sfortunato.