Incidente carabinieri, Capone: “Vicinanza alla comunità di Manfredonia”

“Una giornata triste oggi per la Puglia che perde due suoi ragazzi. Un incidente stradale ha portato via il maresciallo Francesco Pastore e l’appuntato Francesco Ferraro mentre svolgevano il loro lavoro. Voglio esprimere la vicinanza e l’affetto del Consiglio regionale alle loro famiglie e alle due comunità di Manfredonia e Montesano. Un grande dolore per la vita spezzata di due giovani ragazzi che lavoravano per la sicurezza del nostro Paese”.

Dichiarazioni della presidente del Consiglio regionale, Loredana Capone, su incidente carabinieri.