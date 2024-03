Il ricordo della prof. Lucia Stelluti, ex atleta e primatista pugliese del salto in alto 1971-1972

Qui in foto nei campionati di atletica,nei campi della Puglia e nei campi della Penisola.atleta della S.A.F. di Manfredonia a capo del presidente e tecnico – Michele Losito, sue sono le foto che mi ha inviato stamattina,mentre ero al lavoro. L’ex campionessa sipontina e prof in Educazione Fisica.

È scomparsa tristemente pochi giorni fa – aveva appena compiuto 67 anni.

Io ero piccolo quando l’ho conosciuta in quei campi, con la U.S .San Michele – sempre capeggiata da Losito.

Lucia Stelluti, era dotata di un grande talento,e aveva una elasticità muscolare aerodinamicità,spaventosa – leggerezza nello stacco da terra in pista , insieme al grande gruppo della squadra.

I ricordi più belli e di vita vissuta , delle primavere agonistiche , negli anni della giovinezza – nei Campi di Atletica. Quando in paese si respirava non solo calcio ,ma tanta atletica – Manfredonia, era conosciuta in ambito nazionale.

La Stelluti ne ha vinto di gare dalle descrizione del Losito .

Quando smise con lo sport , diventò insegnante – in varie scuole – e anche qui aveva una tale grinta e dinamicità esemplare – come si usa dire in gerco era una tosta.

Pochi giorni fa purtroppo la sua ultima gara l’ha persa – non riuscita a saltare quella maledetta asticella ,che aveva saltato tantissime volte ,con il sudore ,l’anima e il cuore ❤️.

Testo a cura di Claudio Castriotta

Foto : di Michele Losito