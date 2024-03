Il Paradiso delle Signore finale clamoroso per Matilde

Il Paradiso delle Signore nel finale con la confessione di Tancredi scombussolerà ogni previsione. Torniamo a trattare della soap ambientata nel grande magazzino milanese, trasmessa da Rai Uno ogni pomeriggio. Dobbiamo segnalare che vedremo le Veneri e assisteremo alle loro avventure anche per la prossima stagione televisiva, dopo la pausa estiva.

Il Paradiso delle Signore anticipazioni finale: Tancredi sempre in primo piano!

Tancredi ha confessato, a Il paradiso delle signore potrebbe cambiare tutto. Matilde ha deciso di lasciarlo per stare con Vittorio, come si comporterà lo sfortunato? Grazie alle anticipazioni, scopriamo che l’uomo, nel finale di stagione, farà di tutto per riconquistare la sua ex di cui è ancora innamorato.

LEGGI ANCHE: Stasera in tv, c’è la finale del Grande Fratello

Ad Umberto, egli ha confessato di non aver dimenticato la donna e di non non volere rinunciare alla sua amata. Non solo, Tancredi ha rivelato di voler tornare insieme a lei. Scendiamo nel particolare e la trama diventa intrigante!

Il Paradiso delle Signore, Tancredi confesserà il suo amore a Matilde?

Di sicuro Tancredi, nonostante sia trascorso del tempo, non ha mai lasciato Matilde nella sua mente. La donna, negli ultimi tempi non vivrà una relazione facile che la donna con Vittorio. Non si esclude che il suo ex possa provare a riavvicinarla. Ecco perchè la confessione di Tancredi potrebbe cambiare ogni cosa!

Tancredi confesserà a Matilde di aver continuato a pensare a loro e al futuro insieme. Così, il nipote della contessa svelerà di essere ancora innamorato della donna, di voler riconquistare la sua fiducia per tornare ad essere la coppia di un tempo.

Matilde è in un momento di debolezza

Matilde non avrebbe mai pensato di ricevere una dichiarazione così romantica. Inoltre, le parole del suo ex la faranno riflettere sull’annullamento del matrimonio presso la Sacra Rota. Vittorio, intanto, è sempre più vicino alla sua ex moglie Marta.

Che accadrà a questo punto?