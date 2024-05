Uomini e Donne, messaggio di Mario Cusitore a Maria De Filippi: ecco cosa ha detto

Mario Cusitore continua a tenere alta l’attenzione dopo essere stato cacciato da Ida Platano da Uomini e Donne. L’ex corteggiatore ha scelto Instagram per parlare della sua esperienza nel dating show e replicare ai commenti negativi che ha ricevuto. Nel messaggio ha ringraziato la redazione e Maria De Filippi per l’affetto e di rispettare il momento difficile per il rifiuto da parte di Ida Platano. A distanza di una settimana dall’ultima registrazione di Uomini e Donne, Mario Cusitore ha postato alcune storie ringraziando la padrona di casa: “Sono stato molto combattuto ma scrivo queste righe per dire grazie alla redazione che è una famiglia ed a Maria De Filippi che è una donna unica e speciale.”

Uomini e Donne, Mario Cusitore ammette di provare dei sentimenti per Ida Platano

L’ex corteggiatore ha rivelato che il suo percorso a Uomini e Donne è finito nei peggiori dei modi dopo una segnalazione che è risultata vera. Mario Cusitore ha rivelato che ancora oggi non riesce a ritrovare la sua serenità dopo i fatti accaduti nell’ultima registrazione di Uomini e Donne. Il napoletano ha dichiarato le seguenti parole: “Sono stato leggero e ingenuo ma mai cattivo od opportunista. Questa cosa non mi appartiene”. L’uomo ha rivelato di esserci rimasto male per i commenti ricevuti, tanto da averlo toccato profondamente. Mario Cusitore ha concluso ammettendo di avere un forte interesse per Ida Platano con le seguenti parole: “Sparlare con commenti poco carini dei sentimenti che ho provato e provo tutt’ora mi tocca”.