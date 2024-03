Il Paradiso delle signore anticipazioni dal 2 al 5 Aprile, Alfredo e Clara sono nei guai

Il Paradiso delle signore anticipazioni della prossima settimana dal 2 al 5 Aprile 2024. Nella prossima settimana ci sarà un cambio di programma, la fortunata serie TV Rai “il paradiso delle signore” non andrà in onda un giorno. Per l’esattezza il 1 aprile, lunedi di Pasquetta.

Nelle ultime settimane della soap abbiamo vissuto un rapporto che diventa sempre più complicato tra Alfredo e Irene. Perico al tempo stesso risulta sicuro che la relazione tra la persona che ama ed il bel Leonardo si stia intensificando. Accade questo solo per la possibilità di crescere sul lavoro come lei sostiene. Oppure come inizia a pensare Perico c’è altro sotto. Perico si consola con le grandi opportunità lavorative che gli giungono dal suo lavoro, dal ciclismo e dal fatto che mette in atto ciò che il suo ingegno gli suggerisce.

Alfredo, seguendo una sua intuizione ha preso l’iniziativa di montare un nuovo cambio dalla meccanica innovativa su una bici con la quale Clara ha deciso di partecipare ad un’importante gara. A dir la verità Clara non è convintissima del nuovo cambio, lei ritiene non sia propriamente regolare, vedendo questa titubanza Alfredo decide di modificare il cambio della bicicletta in gran segreto. Risultato è che Clara vince la gara! Purtroppo viene scoperto questo cambio fuori regolamento e Clara rischia la squalifica. Alfredo e Clara sono letteralmente nei guai.

Il Paradiso delle signore anticipazioni prima settimana di Aprile

Tancredi avrebbe deciso sul suo futuro: vorrebbe riconquistare Matilde a tutti i costi. Avrebbe anche una idea su come riuscirci, anche se lei ora si è molto avvicinata a Vittorio. Nel frattempo Maria si recherà a Parigi per fare un incontro importante con lo stilista Defois. Ma questo viaggio in Francia non rende tranquilli Vito e Matteo. Nel frattempo Don Saverio intuisce che forse tra Marta e Vittorio c’è ancora qualcosa che li lega e prova in tutti i modi a farli riavvicianare, ma non sarà semplice.

Al tempo stesso Umberto “sparla” di Marcello in compagnia di Adelaide, ma Barbieri lo scopre parlandone con Flora, Barbieri decide di parlarne con la contessa, sarà una buona idea? Nel frattempo Vittorio riflette su rapporto che si è creato con Marta. Al tempo stesso Matteo prende di petto una situazione che riguarda Maria.

Marcello ritorna in Italia dopo il suo viaggio di lavoro in Germania, sembrerebbe ci siano delle notizie interessanti in merito all’affare con Hofer. Ne parla con Matteo che quindi non deve temere nulla.

