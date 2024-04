Grave crisi per una coppia nata quest’anno a Uomini e Donne: le dichiarazioni

Nei giorni scorsi si sono fatti sempre più insistenti le voci di una presunta crisi tra Marco Antonio Alessio e Emanuela Malavisi. La coppia nata quest’anno a Uomini e Donne sta attraversando un periodo di grande crisi. Per questo motivo, l’ex cavaliere del dating show di Maria De Filippi ha voluto rispondere alle voci in circolazioni. Il giovane ha tranquillizzato i fan che non si sono lasciati sebbene si siano presi un periodo di riflessione. A tal proposito, l’uomo ha detto: “Non credo di essere l’unico a vivere un periodo del genere. Importante riuscire a superare questi periodi difficili”. Dopo Marco Antonio Alessio, anche l’ex dama di Uomini e Donne ha voluto dire la sua sulla crisi che li sta attraversando.

Uomini e Donne, Emanuela Malavisi rompe il silenzio sulla crisi con Marco Antonio Alessio

Emanuela Malavisi ha rotto il silenzio in merito alla crisi che sta attraversando con Marco Antonio Alessio, conosciuto quest’anno a Uomini e Donne. L’ex dama si è sfogata con Lorenzo Pugnaloni, al quale ha raccontato che sono quaranta giorni che non si vede con il compagno. All’inizio, la donna era entusiasta che facessero lo stesso lavoro per poi spaventarsi quando le cose si sono fatte serie. A tal proposito, ha riferito: “Siamo concentrati prevalentemente sul lavoro. Siamo nervosi per degli intoppi che si presentano e ne risente il rapporto che abbiamo.” La donna inoltre ha riferito che un rapporto a distanza risente delle incomprensioni che potrebbero essere risolte subito se stessero vicini. Per questo motivo, Emanuela ha ammesso che il loro legame si è un po’ raffreddato.