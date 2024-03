Il Paradiso delle Signore 8 anticipazioni, Flora in preda alla gelosia

Il Paradiso delle Signore 8 mostra che la gelosia colpirà molti dei nostri amati protagonisti. Uno dei personaggi in particolare è Flora. Umberto continuerà a denigrare Marcello agli occhi di Adelaide. Non sarà soddisfatto della sua relazione? A voi Il Paradiso delle Signore 8 anticipazioni e considerazioni.

Il Paradiso delle signore news, Flora riporta a Marcello qualcosa che non gli fa piacere

Le gelosie, nelle soap non sono mai mancate e, ne Il paradiso delle signore, in particolare ne abbiamo conosciuto tante. Flora riporterà a Marcello una brutta notizia, di che si tratta? Marcello vivrà un intenso malumore. La curiosità è tanta. Ne Il Paradiso delle Signore 8, cosa scoprirà Marcello da Flora?

Ricordiamo che Vittorio ha rimproverato Landi. La GMM ha organizzato una sfilata nello stesso giorno del Paradiso. Adelaide irromperà nella scena e chiederà a Vittorio di parlare. La donna vorrebbe sapere il motivo per cui ha rifiutato l’offerta di lavorare con Hofer.

Il Paradiso delle signore news, Vittorio prenderà una pausa di riflessione

Adelaide gli dirà di non vedere alcuna insidia in questo affare. Anzi la proposta di Hofer sembra molto vantaggiosa. In realtà egli è un lestofante che tenta di usare i soldi de grande magazzino milanese per lucrare.

Nella puntata 130 della stagione 8 Adelaide si trova con Marcello a Villa Guarnieri. Lui sta bevendo lo scotch con grande foga. Adelaide l’aveva invitato per parlare dell’affare con Hofer, qualche mese prima. “Meglio che tu vada. La tua giovane amica ti starà aspettando a casa” dirà Adelaide.

Umberto rientrerà e commenterà freddamente a Marcello: “Appena ho notizie di Hofer ti aggiorno”. La Contessa ribatterà: “Bene…”. Umberto: “Ah, quindi ha già concluso l’affare con il nostro amico tedesco, eh?”. Marcello: “Beh, sa, alle volte bisogna muoversi in fretta. In questo l’età aiuta”.