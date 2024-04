Il derby under 15 provinciale tra lo Sporting Manfredonia ed Accademia Manfredonia finisce 1-2



Una giornata all’insegna della sportività prima di tutto, quella che è andata in scena questa mattina, presso gli impianti sportivi dell’Arena Sport Center, dove si è disputato uno dei derby cittadini tra gli Under 15 provinciali del Asd Sporting Manfredonia Sporting e quelli del ASD Accademia Manfredonia, terminato con la vittoria degli ospiti per 2 reti ad 1.

Una vittoria meritata, quella conseguita dai giovanissimi dell’Accadenia, autentica “bestia nera” per i giovanissimi dello Sporting, battuti due volte nel corso di questa stagione sportiva.



Sul campo si è giocato a calcio, sotto gli occhi vigili e le indicazioni dei due ottimi mister Franco Grasso e Matteo D’Arienzo, prima di tutto educatori ed anche tecnici meticolosi e preparati con l’obiettivo di insegnare il calcio a giovanissimi calciatori che hanno evidenziato buone trame di gioco, verticalizzazioni, giocate talentuose ma sopratutto, come detto grande sportività.



Le reti sono state segnate per l’Accademia, da La Torre Davide e Salvatore Fabiano, quella dello Sporting da Daniele Martella. Un pizzico di fortuna ha assistito l’Accademia con il suo portiere e la difesa, con Daniele Di Noia in gran spolvero, che hanno evitato il pareggio ad una manciata di minuti dalla fine di una partita, nella quale, va il mio personale plauso a tutti, per aver giocato un derby che ha divertito non solo me ma tutti quelli assiepati sugli spalti.



Antonio Castriotta