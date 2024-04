Il Corriere del Mezzogiorno racconta il debutto di “Pace – da Aristofane” degli Apocrifi: “Si chiama teatro di comunità”

In attesa del debutto di “Pace – da Aristofane”, la nuova produzione di comunità di Bottega degli Apocrifi in scena da questa sera a lunedì 22 aprile, il Corriere del Mezzogiorno ha dedicato un’ampia pagina alla realtà teatrale pugliese. Con un pezzo a firma dello scrittore Davide Grittani, il dorso regionale del Corriere della Sera si occupa di questa produzione che vedrà in scena ben 180 attori, musicisti, bambini e adolescenti, già segnalata un mese fa sulle pagine nazionali del Corriere nell’inserto “Buone notizie”.

Nel pezzo, che racconta il processo e il metodo che ha portato alla realizzazione di questa produzione, Grittani scrive: “Tra le forze attive della Bottega degli Apocrifi, oltre a Cosimo Severo (regista e direttore artistico) ci sono Stefania Marrone, Fabio Trimigno, Luca Pompilio, Micaela Granatiero, Giovanni A. Salvemini, Diletta Nobile, Gabriella Trecca. Mamadou Diakité. Non c’è più niente di bello che vederli ondeggiare, come un mare tempestoso che non chiede altro che farsi vedere. E mica per vanità, semmai per l’esatto contrario. Per la sola forza della Pace, visto che non sembra interessare più a nessuno (meno che a questi ragazzi)”.

“Pace – da Aristofane” è una produzione della Bottega degli Apocrifi che conta 170 cittadini, bambini e adolescenti; 3 attori, 7 musicisti e un giovane rapper sipontino per un totale di 180 persone in scena; 5 istituti comprensivi e 1 liceo superiore coinvolti, 8 laboratori teatrali attivati, 8 guide laboratoriali, 5 tecnici, 2 sold-out e una replica aggiunta e quattro momenti di dialogo e riflessione attorno allo spettacolo.

I biglietti per la replica di lunedì 22 aprile, ancora disponibili, sono al costo di 12 euro (platea primo settore), 10 euro (platea secondo settore), 6 euro (galleria).

Per informazioni: Bottega degli Apocrifi – Teatro Comunale “Lucio Dalla”, Via della Croce – Manfredonia, 0884.532829 – 335.244842 – botteghino@bottegadegliapocrifi.it.