Il patron del Manfredonia Calcio Gianni Rotice: continueremo su questa strada, saremo sempre uniti



Le promesse, una volta fatte vanno mantenute. Ed quello che il “quandrumvirato, composto da Gianni Rotice, patron del Manfredonia Calcio, dal DG Antonio Varraso, dal Mr Franco Cinque e dal DS Livio Scuotto, hanno nei fatti realizzato nel pomeriggio, prestando fede ad una promessa fatta, ossia, quella di percorrere a piedi un tratto del percorso mistico di “Scannamugliera” e di visitare il santuario di San Michele Arcangelo, per ringraziare della salvezza ottenuta solo una settimana fa a Gravina.

Come sfondo la bellissima città di Manfredonia, per esprimere un concetto semplice, rassicurante ed accompagnato da sorriso smagliante ribadito all’unisono dal quadrumvirato: ripartiamo da qui da quello di buono che è stato fatto nella passata stagione, continueremo su questa strada e saremo sempre uniti.

È quantomeno logico a questo punto pensare che tanto il direttore sportivo Livio Scuotto quanto il mister Franco Cinque saranno entrambi arruolati nella grande famiglia del Manfredonia Calcio 1932 anche per la prossima stagione sportiva.



E d’altronde perché mai non dovrebbero essere arruolati visto che sono stati tra i protagonisti principali della difficile salvezza ottenuta dalla compagine societaria, sovvertendo quindi i pronostici pessimistici di inizio stagione che vedevano invece il Manfredonia Calcio già retrocesso prima ancora di cominciare il campionato?

È giusto ripartire dai due ma soprattutto nonostante sia un profondo assertore che di un calciatore non ci si debba mai innamorare, mi sembra giusto anche confermare lo zoccolo duro della squadra costituito da calciatori che hanno certamente evidenziato valori tecnici importanti ma soprattutto comportamentali e di personalità. L’anno scorso il Manfredonia calcio venne iscritto tra mille difficoltà ” in zona Cesarini” è ciò nonostante, la scommessa è stata ampiamente vinta dal Patron Gianni Rotice, sostenuto da suo fratello Lino Rotice, del main sponsor Vitulano Drugstore, da Michele Paglione e da tutto gli altri sponsor.

Debbo in effetti evidenziare che in passato, giammai al 14 di maggio, il Manfredonia Calcio, per per il tramite dei suoi dirigenti o comunque della sua proprietà aveva mai pubblicamente fatto delle dichiarazioni che lasciavano ben sperare per la organizzazione societaria in vista della prossima stagione sportiva che si spera, possa finalmente essere organizzata per tempo per tempo, per arrivare alla prima di campionato senza problemi di alcun tipo.

Credo che in questo modo potrebbero gettarsi le basi per creare quella entusiasmo che a parer mio si è perso intorno al Manfredonia calcio 1932, quindi, informando la città è gli sportivi appassionati del delfino sipontino, circa i programmi, gli abbonamenti, la scuola calcio, e tutto ciò che ruota intorno al Manfredonia Calcio 1932. La la spinta emozionale è rappresentata senza ombra di dubbio dalla recente salvezza ottenuta, come ben noto, nel difficile campionato semiprofessionistico della serie D, girone H. Credo che vi siano tutte le condizioni per programmare una stagione esaltante con uno stadio pieno in ogni settore a sostenere con forza, passione, è amore i colori bianco celesti del Manfredonia mafredonia calcio 1932.



Antonio Castriotta