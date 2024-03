Giornata Mondiale dell’Acqua 2024 all’Oasi Laguna del Re

Domenica 24 marzo, l’Oasi Laguna del Re si unisce alla celebrazione della Giornata Mondiale dell’Acqua 2024, un evento ideato dalle Nazioni Unite nel 1992 in occasione della Conferenza di Rio de Janeiro per promuovere la consapevolezza sull’importanza dell’acqua e sostenere la gestione sostenibile delle risorse idriche dolci in tutto il mondo.

In questa occasione, invitiamo il pubblico a partecipare e ad apprendere di più sul funzionamento dell’idrovora di Siponto del Consorzio di Bonifica della Capitanata, che alimenta l’Oasi Laguna del Re. L’idrovora di Siponto gestita dal Consorzio di Bonifica della Capitanata svolge un ruolo fondamentale nel garantire un ambiente acquatico sano e prospero per la flora e la fauna presenti nell’Oasi e al contempo impedire che il territorio di Siponto si allaghi.

Vi è la possibilità di partecipare a una visita guidata gratuita all’idrovora di Siponto, durante la quale esperti del Consorzio saranno disponibili per spiegare il suo funzionamento e rispondere a eventuali domande.

Per coloro che desiderano approfondire ulteriormente la loro esperienza, è possibile prenotare una visita guidata dell’oasi immergendosi nella sua bellezza naturale e scoprendo la ricca biodiversità che la caratterizza chiamando ai seguenti numeri: [348/8137728, 348/9189817].

Ricordiamo che l’ingresso all’idrovora di Siponto è gratuito per tutti i partecipanti, mentre l’accesso all’oasi richiede l’acquisto di un biglietto d’ingresso o la prenotazione di una visita guidata.

Per la visita guidata all’idrovora i gruppi partiranno alle ore: 10, 10.30, 11, 11.30.

Per la visita guidata all’Oasi i gruppi partiranno alle ore 10 e alle ore 11.

Unisciti a noi per celebrare la bellezza e l’importanza dell’acqua, mentre ci impegniamo a proteggere e preservare le nostre preziose risorse idriche per le generazioni future.

Per ulteriori informazioni e aggiornamenti sull’evento, vi invitiamo a seguire il nostro canale social. https://www.facebook.com/lagunadelre

