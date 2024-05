Foggia, Via Spalato chiusa al traffico per favorire il lavoro degli esperti dopo il ritrovamento dell’ordigno bellico

Il Comando di Polizia locale del Comune di Foggia informa che da ieri sera, e fino a fine esigenze,è stato interdetto al traffico veicolare via Spalato, nel tratto compreso tra vico Cervo e l’incrocio con via Onorato. Nella strada sarà consentito solo il transito dei mezzi dei residenti.

La misura si è resa necessaria per facilitare il lavoro degli esperti chiamati in seguito al ritrovamento dell’ordigno bellico della Seconda Guerra Mondiale, rinvenuto in un cantiere della zona.

Le autorità intervenute hanno evidenziato che, dopo la messa in sicurezza eseguita, non è necessario disporre particolarimisure per la cittadinanza, se non l’interdizione assoluta dal sito del cantiere.

Per questo la Polizia Locale presidierà in via continuativa l’area interessata per evitare intrusioni e garantire il regolare svolgimento delle operazioni previste dai protocolli legati al ritrovamento di ordigni bellici, in coordinamento con le istituzioni prefettizie.