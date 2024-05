Il Comandante della Legione Carabinieri Puglia visita la Stazione di Zapponeta

Nella mattinata il Comandante della Legione Carabinieri Puglia, Generale di Brigata Ubaldo Del Monaco, si è recato presso la Stazione Carabinieri di Zapponeta.

Ricevuto dal Comandante della Compagnia di Manfredonia, Capitano Christopher Rossi, e dal Comandante della locale Stazione, Maresciallo Capo Marco Dicorato, il Generale ha incontrato una rappresentanza di Carabinieri, a cui ha esternato soddisfazione per il lavoro quotidianamente svolto, invitando i militari a contribuire a instaurare un clima di serenità e coesione all’interno del Reparto e a profondere massimo impegno nell’opera di assistenza e vicinanza alla popolazione, in special modo in un territorio in cui l’Arma rappresenta l’unico presidio delle Forze di Polizia.