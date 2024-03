Ex cavaliere di Uomini e Donne rivela: “Ho sentito Raffaella durante il trono di Brando”

Daniele Malaspina ha rilasciato un’intervista al portale Fanpage dove ha commentato il trono di Brando e confidato il suo interesse nei confronti di Raffaella Scuotto. A tal proposito, l’ex cavaliere di Uomini e Donne ha confidato che si erano scambiati alcuni messaggi prima e dopo la scelta e ha commentato l’addio al programma. Daniele ha dichiarato che credeva che Brando non scegliesse nessuna delle sue due corteggiatrici. Nonostante questo, l’ex cavaliere di Uomini e Donne ha ammesso: “Secondo me ha scelto Raffaella perché a livello caratteriale è più tranquilla, più donna. Beatriz è ancora troppo irruente e Brando voleva serenità nella sua vita”. Daniele Malaspina ha poi aggiunto di aver sentito Raffaella durante il trono di Brando.

Uomini e Donne: Daniele Malaspina rivela di aver avuto contatti social con Raffaella

A Fanpage, Daniele Malaspina ha rivelato di aver avuto dei contatti social con Raffaella Scuotto. L’ex cavaliere del trono over ha riferito che gli sarebbe piaciuta corteggiare la ragazza se non fosse stata la scelta di Brando. L’uomo inoltre ha riferito di aver sentito la corteggiatrice proprio la mattina della scelta, tanto da dichiarare: “Ci sono stati dei messaggi sui social.” per poi aggiungere “Raffaella ogni tanto mi chiedeva: “Ma secondo te Brando mi sceglie?”. E io le dicevo: “Secondo me ti sceglierà”, ho avuto ragione.“. Daniele Malaspina ha riferito che se la ragazza non fosse stata scelta da Brando ci avrebbe provato nonostante la grande differenza d’età che intercorre tra di loro. Infine ha rivelato il motivo per il quale ha abbandonato il dating show sostenendo di aver avuto degli impegni lavorativi.