Eurovision 2024, l’ordine di uscita delle due semifinali

L’edizione imminente dell’Eurovision Song Contest 2024 è alle porte e dal 7 all’11 maggio, Malmö sarà il palcoscenico dove 37 nazioni si contenderanno la gloria musicale. Un diversificato spettacolo è in programma, con ventisette cantanti solisti (di cui diciotto donne e nove uomini), sette duetti (tre maschili, uno femminile e tre misti) e tre gruppi (due misti e uno interamente maschile).

Una novità di quest’anno riguarda i rappresentanti dei cosiddetti “Big 5” (Italia, Francia, Germania, Spagna e Regno Unito), insieme al paese ospitante, la Svezia. Questi artisti si esibiranno dal vivo durante le semifinali del 7 e del 9 maggio, pur essendo già qualificati di diritto per la finalissima dell’11.

Tra gli aspiranti alla vittoria, Angelina Mango, rappresentante dell’Italia in virtù della sua vittoria al Festival di Sanremo, salirà sul palco verso la fine della seconda semifinale del 9 maggio, presentando il suo brano “La noia” al pubblico europeo.

Le due semifinali saranno trasmesse in prima serata su Rai2 e Rai Play, rispettivamente martedì 7 e mercoledì 9 maggio. La tanto attesa finale andrà in onda sabato 11 maggio, sempre in prima serata, su Rai1 e Rai Play, con i commenti della dinamica coppia Mara Maionchi e Gabriele Corsi. A condurre la serata saranno Petra Mede e Malin Åkerman.

Nel frattempo, è già stato definito il running order, cioè l’ordine di esibizione delle due semifinali.

Eurovision 2024: l’ordine di uscita della prima semifinale

1 🇨🇾 Cyprus / Silia Kapsis – Liar

2 🇷🇸 Serbia / TEYA DORA – RAMONDA

3 🇱🇹 Lithuania / Silvester Belt – Luktelk

4 🇮🇪 Ireland / Bambie Thug – Doomsday Blue

🇬🇧 United Kingdom / Olly Alexander – Dizzy

5 🇺🇦 Ukraine / alyona alyona & Jerry Heil – Teresa & Maria

6 🇵🇱 Poland / LUNA – The Tower

7 🇭🇷 Croatia / Baby Lasagna – Rim Tim Tagi Dim

8 🇮🇸 Iceland / Hera Björk – Scared of Heights

🇩🇪 Germany / ISAAK – Always On The Run

9 🇸🇮 Slovenia / Raiven – Veronika

10 🇫🇮 Finland / Windows95man – No Rules!

11 🇲🇩 Moldova / Natalia Barbu – In The Middle

🇸🇪 Sweden / Marcus & Martinus – Unforgettable

12 🇦🇿 Azerbaijan / FAHREE feat. Ilkin Dovlatov – Özünlə Apar

13 🇦🇺 Australia / Electric Fields – One Milkali (One Blood)

14 🇵🇹 Portugal / iolanda – Grito

15 🇱🇺 Luxembourg / TALI – Fighter

Eurovision 2024: l’ordine di uscita della seconda semifinale

1 🇲🇹 Malta / Sarah Bonnici – Loop

2 🇦🇱 Albania / BESA – TITAN

3 🇬🇷 Greece / Marina Satti – ZARI

4 🇨🇭 Switzerland / Nemo – The Code

5 🇨🇿 Czechia / Aiko – Pedestal

🇫🇷 France / Slimane – Mon amour

6 🇦🇹 Austria / Kaleen – We Will Rave

7 🇩🇰 Denmark / SABA – SAND

8 🇦🇲 Armenia / LADANIVA – Jako

9 🇱🇻 Latvia / Dons – Hollow

🇪🇸 Spain / Nebulossa – ZORRA

10 🇸🇲 San Marino / MEGARA – 11:11

11 🇬🇪 Georgia / Nutsa Buzaladze – Firefighter

12 🇧🇪 Belgium / Mustii – Before The Party’s Over

13 🇪🇪 Estonia / 5MIINUST x Puuluup – (nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi

🇮🇹 Italy / Angelina Mango – La Noia

14 🇮🇱 Israel / Eden Golan – Hurricane

15 🇳🇴 Norway / Gåte – Ulveham

16 🇳🇱 Netherlands / Joost Klein – Europapa