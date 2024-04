Endless Love anticipazioni, Onder in pericolo di vita! Chi è il misterioso aggressore?

Le anticipazioni di Endless Love, la serie tv turca in onda su Canale 5 da lunedì a sabato alle 14.10, rivelano numerosi colpi di scena. Emir è determinato a colpire duro, e questa volta il suo mirino si è allargato per includere non solo Kemal, ma anche Tarik e Zeynep. L’imprenditore non perde tempo nel mettere in atto i suoi piani, facendo leva sulla stampa per far sapere che ha invitato Zeynep a cena fuori. Anche se la giovane accetta, un imprevisto la costringe a mancare l’appuntamento, e finisce per incontrare per caso Salih, che offre il suo sostegno e la sua compagnia per il ritorno a casa.

Nel frattempo, Asu prepara un duro colpo per Nihan, suggerendo di aver passato la notte con il socio di quest’ultima e mentendo sul fatto di aver rivelato la verità a Sezin. Nonostante i suoi tentativi di seduzione, l’uomo non cede, e Asu si ritrova ad affrontare i fantasmi del passato nel luogo dell’omicidio attribuito ad Ozan, dove incontra Kemal deciso a scoprire la verità.

Anticipazioni Endless Love, Asu spiazza Nihan

Tarik, il primogenito della famiglia, è alle prese con la gioia per il futuro negozio e l’attesa firma del contratto, ma viene improvvisamente rapito da uno degli scagnozzi di Tufan, causando un incidente che coinvolge anche Onder. Mentre Tarik tenta di proteggere Emir mentendo alla polizia, Onder viene trasportato d’urgenza in ospedale, dove Emir si affretta a informare Nihan dell’accaduto.

Ma la situazione prende una svolta ancora più inquietante quando un misterioso aggressore attacca Onder in ospedale, gettando ombre ancora più oscure sui già intricati giochi di potere in corso. La domanda ora è: chi è dietro questo nuovo, violento sviluppo?