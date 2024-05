Uomini e Donne anticipazioni: Ida e Mario si rivedono in studio, Daniele ha scelto

Oggi 6 maggio si è registrata una nuova registrazione di Uomini e Donne dove sono accaduti numerosi colpi di scena che hanno tenuto alta l’attenzione del pubblico presente in studio. Maria De Filippi ha dato spazio al trono classico ed in particolare a Ida Platano. L’ex tronista ha fatto ritorno in studio dopo aver abbandonato il trono. In questo frangente, la donna ha incontrato Mario Cusitore, la quale ha chiesto ad Ida Platano di darle una possibilità. Le anticipazioni di Uomini e Donne riportate da Lorenzo Pugnaloni sul web segnalano che l’uomo si è presentato sotto casa della tronista per dimostrarle quanto ci tiene a lei. Ma Ida Platano si è rifiutata d’incontrarlo. Una volta in studio, la tronista e Mario Cusitore si sono detti addio.

Uomini e Donne anticipazioni: Daniele Paudice ha scelto Gaia Gigli

Le anticipazioni di Uomini e Donne riguardanti l’ultima registrazione rivelano che Daniele Paudice ha fatto la sua scelta. Per l’occasione, il tronista ha fatto un’esterna di un giorno in una villa insieme a Gaia e Marika. L’uomo ha deciso di non baciare nessuna delle due pretendenti perché voleva capire di più. Una volta tornati in studio, Maria De Filippi ha mandato in onda i best moments di Gaia e Marika insieme a Daniele. Proprio quest’ultimo ha chiamato per prima Marika, che ha affermato che si aspettava di non essere scelta. Nonostante questo, gli ha augurato il meglio dicendogli che ha fatto bene a scegliere con il cuore. Maria ha poi ha fatto entrare Gaia Gigli che è stata scelta da Daniele. Alla fine, la corteggiatrice ha detto di sé al tronista napoletano.