Endless Love anticipazioni, Asu prova a sedurre Kemal: Emir incastra Tarik

Le anticipazioni di Endless Love, la serie tv turca in onda su Canale 5 da lunedì a sabato alle 14.10, rivelano numerosi colpi di scena. Nihan, temendo le conseguenze del gesto insensato di Ozan, si rivolge direttamente a Kemal per discuterne. Kemal rassicura Nihan, assicurandole che né lui né Salih intendono denunciare Ozan, nonostante il video incriminante dell’incendio della barca. Dopo questa conversazione, Kemal cambia argomento, ma Nihan continua a insistere, desiderando che Sezin le confessi cosa dovette proteggere Ozan quando, cinque anni prima, lo abbandonò per sposare Emir.

Anticipazioni Endless Love: Kemal indaga

Mentre Kemal e Nihan discutono a casa di Kemal, vengono interrotti dall’improvviso arrivo di Asu. Quest’ultima fa una sorpresa per brindare all’acquisto della casa, facendo in modo che Nihan si nasconda in camera per non essere vista. Non appena ne ha l’opportunità, Nihan fugge di corsa. Nel frattempo, Asu continua a bere fino a ubriacarsi, tentando poi di sedurre Kemal, che però respinge le sue avances e la fa andare a dormire da sola in camera.

Nel frattempo, Nihan e Onder hanno preso una decisione importante: andranno sul luogo del delitto attribuito al fratello gemello cinque anni prima. Nel mentre, Emir sta contattando Tufan per procedere con il loro misterioso e malvagio piano. Anche se non rivela i dettagli, è chiaro che l’obiettivo di Emir sia colpire e distruggere Tarik. Poco dopo, il braccio destro di Emir chiama proprio il fratello maggiore di Kemal.