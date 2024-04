Endless Love anticipazioni di oggi, Zeynep colta di sorpresa: tragico incidente!

Le anticipazioni di Endless Love, la serie tv turca in onda su Canale 5 da lunedì a sabato alle 14.10, rivelano numerosi colpi di scena. Nel tormentato intreccio delle loro vite, Leyla continua a consigliare a Kemal di abbandonare ogni speranza riguardo all’amore per Nihan e di evitare gli scontri con Emir. Tuttavia, il cuore determinato di Kemal non si piega, e si prepara a difendere ciò che ama dagli attacchi incessanti di Emir.

Zeynep finalmente esce dalla sua reclusione domestica, pronta per riprendere il suo tirocinio presso l’asilo. È qui che viene colta di sorpresa: Emir ha effettuato una generosa donazione a suo nome per finanziare i lavori di ristrutturazione del parco giochi. Mentre Zeynep cerca di comprendere le intenzioni di Emir, riceve un avvertimento da Nihan, che la esorta a mantenere le distanze da Emir, poiché ha iniziato a nutrire sospetti sulla loro precedente relazione con Kemal.

Anticipazioni Endless Love di oggi 9 aprile 2024

Salih, sempre vigile nei confronti dei suoi cari, scopre i corteggiamenti di Ozan verso Zeynep. Convinto che la ragazza sia attratta da un tenore di vita più agiato, decide di intervenire energicamente, ponendo fine alla relazione in maniera definitiva. Kemal, informato della situazione, si reca da Nihan con fermezza, esigendo che Ozan si allontani da Zeynep per il bene di entrambi.

Mentre le vicende personali dei protagonisti si intrecciano in un turbine di emozioni, presso il cantiere della Kozcuoglu Construction si verifica un tragico incidente. Il crollo di un’impalcatura provoca il ferimento di diversi operai, gettando un’ombra di tragedia sulle attività dell’azienda.