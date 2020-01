Elezioni Regionali, sabato 1° febbraio a Foggia la conferenza stampa di “Rifondazione Comunista”

L’incontro avrà luogo sabato 1 febbraio, alle ore 11.00 presso la sede dell’Arci, al numero civico 54 della centralissima Via della Repubblica.Alle domande risponderanno due dirigenti di primo piano nel firmamento politico italiano. Il riferimento, è a Maurizio Acerbo, segretario nazionale del Partito della Rifondazione Comunista e ad Eleonora Forenza, già deputata europea nella scorsa legislatura. Il primo, classe 1965, è originario di Pescara dove ha compiuto i primi passi della sua sfolgorante carriera politica, ricoprendo la carica di segretario provinciale della FGCI, l’altra, classe 1976, è barese puro sangue, da sempre dedita alla ricerca e al sociale. In particolare si è occupata di studi gramsciani, teorie femministe e storia delle donne.

Temi prevalenti della conversazione saranno sicuramente quelli attinenti il lavoro, la legalità e la sicurezza nel Capoluogo dauno, dopo i fatti criminosi accaduti negli ultimi tempi e la conseguente reazione delle associazioni e delle forze democratiche richiamati in campo dall’associazione Libera, capeggiata dallo stesso Don Ciotti.