Laricchia: “Ve lo avevo detto. Rovinati i sogni del M5S”

Stamattina scopriamo nuovi arresti tra le fila degli uomini nominati da Emiliano e che hanno contribuito alla sua vittoria alle elezioni. Sembra un’ondata inarrestabile.

L’ho già detto “ve l’avevo detto”?

So che è molto antipatico dirlo e addirittura ripeterlo tre volte in una settimana ma Dio solo sa quanto ho sofferto quando ho intuito che dopo le elezioni gli altri eletti del M5S Puglia stavano accettando di tradire gli elettori e passare in maggioranza. Perché avevano tutti usato la mia faccia e la mia convinzione, che trasmettevo ai cittadini, per farsi eleggere e poi voltare le spalle agli elettori e a me.

Addirittura raccontando che ero io e solo io ad aver deciso di non fare accordi con Emiliano prima delle elezioni mentre invece avevamo fatto riunioni, richieste ufficiali al capo politico, assemblee provinciali e la scelta era di tutti. Chi ha cambiato idea invece di assumersi la responsabilità morale di averlo fatto, raccontava a se stesso e agli altri che ero stata io ad aver forzato le cose. Bugiardi!

Sapete che a distanza di anni mi capita a volte di fare ancora incubi di notte in merito a questo tradimento che ho subito, come elettrice e come candidata Presidente?

Estromessa dalle chat, dalle assemblee, addirittura dagli eventi pubblici mentre nessuno neanche si assumeva la responsabilità di cacciarmi dal M5S.

È stata dura, durissima.

Grazie a tutti quelli che mi sono stati vicino, alle persone leali, alla mia famiglia, ad Annamaria, a chi è stato messo alla porta perché continuava a dirmi che mi voleva bene, a chi ha rischiato di esserlo, agli attivisti che hanno trovato il coraggio di difendermi pubblicamente, a Barbara e Alessandro.

Oggi so con certezza su chi posso contare e su chi no, chi è di parola e chi è una banderuola al vento.

Spero che tra qualche ora vedremo concludersi la pagliacciata del campo largo (non solo in Puglia) che ha rovinato, forse irrimediabilmente, il sogno del M5S.

Antonella Laricchia, Movimento 5 Stelle