Da sabato si vola tutti i giorni* su Linate e da martedì prossimo rientro in giornata da Bergamo due volte a settimana

Milano e Foggia sono accomunate da una caratteristica, avere lo scalo aereo cittadino ad un tiro di schioppo dal centro! Questo significa celerità nel raggiungere la tua destinazione finale. Ed il tempo è denaro per tutti, chi ti porta direttamente a destinazione ti fa risparmiare di più! Non farti sfuggire questo dettaglio…

Inoltre, quando voli da o per Foggia, non devi preoccuparti del bagaglio a mano da porre in cappelliera oltre alla borsetta da mettere sotto il sedile di fronte, perchè è compreso nel biglietto insieme alla possibilità di scegliere il tuo posto preferito a bordo, al check-in gratuito online o in aeroporto, ad un abbondante assortimento di bevande e snack offerto in volo, alla possibilità di viaggiare di fianco al tuo comapagno di viaggio, al trasporto in cabina di un piccolo animale da compagnia e al parcheggio gratuito all’interno dello scalo di Viale degli Aviatori. Senza dimenticare la cortesia e l’accoglienza del personale di terra e di volo, che ti coccoleranno durante tutto il viaggio. Mica poco… Adesso, i voli tra Foggia e Milano Linate sono operati tutti i giorni, tranne il venerdì. Ed il martedì ed il giovedì puoi rientrare la sera, leggi più in basso…