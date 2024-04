Circolo Tennis Manfredonia: Cristina Totaro campionessa regionale U13

Cristiana Totaro campionessa regionale!

La scorsa settimana si sono tenuti presso il Circolo Tennis Palagiano i Campionati regionali U13 (Puglia) dove ha trionfato la sipontina Cristiana Totaro.

Il percorso verso il titolo non è stato facile: dopo aver superato agevolmente l’avversaria dei quarti di finale, in semifinale ha sconfitto la testa di serie n.2 Primerano C in due set e poi, nell’atto conclusivo, la testa di serie n.1 Martelli L. dopo una battaglia di tre set, 5-7 6-2 6-3.

Ricordiamo che la vittoria ai Campionati regionali da accesso diretto al tabellone principale (main draw) dei Campionati Assoluti italiani (probabilmente si terranno a fine estate).

Un bellissimo traguardo dunque per Cri Cri che sta cavalcando l’onda positiva. Infatti, prima di questa settimana ci sono stati altri risultati rilevanti:

-vittoria al torneo Fitp Kinder di Bari, utile per ritrovare confidenza con il match e con il campo;

-al Next Gen di Tolentino, dopo avere superato due turni, si è arresa con onore alla testa di serie n.5 Saljia L.

-al Next Gen di Foggia si è arresa ai quarti di finale contro la testa di serie n. 1 (di oltre un anno più grande) dopo un match lottassimo, per 7-5 6-4.