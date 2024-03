Chiara Ferragni parla della separazione con Fedez: “Non una mia scelta”

“Purtroppo non è scelta mia” così Chiara Ferragni risponde ad un utente Instagram sulla rottura con Fedez.

Un’altra utente le scrive: “Ti trovo triste, vai avanti a testa alta” e Chiara risponde: “Ci provo tutti i giorni”.

“Non è stata una scelta mia”. Chiara Ferragni rompe il silenzio sulla sua rottura con Fedez e, rispondendo a un commento sul suo profilo Instagram, lascia intendere che la decisione di ‘mettere in pausa’ il matrimonio non è stata la sua. La separazione, quindi, si sarebbe consumata per la decisione del rapper di andare via di casa.