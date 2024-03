Calciomercato Milan, un tesoro in prestito: 40 milioni in più per il centravanti

Il Milan in estate potrebbe ricavare un bel tesoretto dai giocatori in prestito, denaro che andrebbe poi utilizzato per l’acquisto dell’attaccante. De Ketelaere, dopo un inizio deludente, è emerso come un giocatore chiave con l’Atalanta. Il suo trasferimento a Milano dall’FC Bruges è stato costoso e complesso, ma, rispetto al Milan, il suo impatto a Bergamo è stato significativo. Con una resa che ricorda i suoi giorni al Bruges, De Ketelaere potrebbe continuare a brillare sotto la bandiera nerazzurra. Il Milan potrebbe guadagnare 22 milioni più 4 di bonus dalla sua eventuale cessione, oltre a beneficiare di bonus e diritti di rivendita.

Altri 10 potranno arrivarne dal Bologna che sogna la Champions: Alexis Saelemaekers l’ha giocata col Milan, con cui ha vinto lo scudetto 2022, e potrebbe dare una mano in un torneo dove l’esperienza fa la differenza.

Calciomercato Milan, l’attaccante può arrivare grazie ai giocatori in prestito

Daniel Maldini ha vissuto due fasi distinte nella sua stagione: un inizio deludente a Empoli seguito da una rinascita a Monza, dove ha dimostrato il suo valore con gol cruciali. Il Monza potrebbe optare per il suo acquisto a fine stagione, con una valutazione attuale compresa tra i 3 e i 5 milioni di euro, che potrebbe aumentare in base alle sue prestazioni future.

Altri giocatori rossoneri in prestito stanno facendo esperienza altrove, con risultati altalenanti. Il futuro di giocatori come Ballo-Touré, Origi, Pellegrino e Romero è ancora incerto, con alcune opzioni di riscatto che potrebbero o meno essere esercitate dai club attuali. Tuttavia, il Milan potrebbe beneficiare economicamente da queste cessioni, contribuendo a finanziare nuovi investimenti per rinforzare la squadra. In modo particolare per un attaccante come Gyokeres, Zirkzee, Sesko o Gimenez.