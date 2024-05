Prepararsi al futuro. Prima edizione del premio “Economy of Francesco” per le scuole

L’Arcidiocesi di Manfredonia – Vieste – San Giovanni Rotondo, in collaborazione con il Progetto Policoro e con il Movimento dei Focolarini, in seguito alle giornate formative vissute presso il Cineteatro San Michele di Manfredonia nei giorni 17-18 Novembre 2023 che hanno visto la partecipazione di molti di voi, propone l’indizione della Prima edizione del Premio Diocesano per una Economy of Francesco esteso a tutte le Scuole Secondarie di 2° grado del territorio Diocesano, anche nel caso in cui non abbiano partecipato alle citate giornate formative precedenti.

I nostri obiettivi nell’indizione del bando sono i seguenti

Continuare a diffondere nelle nuove generazioni i capisaldi dell’Economy of Francesco in linea con

l’ Agenda 2030 : Sostenibilità ambientale, Economie alternative, Energia e Povertà, business e pace, Finanza al servizio dell’umanità, Agricoltura e Giustizia, CO2 delle Diseguaglianze, Lavoro e Cura, Vocazione e Profitto, Vita e Stili di vita, Donne per l’Economia, Management e dono.

Sviluppare attorno a questi temi, utili per il proprio futuro personale e per lo sviluppo della società, la loro creatività nella produzione di materiale da condividere.

Permettere sempre più l’incontro proficuo tra studenti ed mondo dell’impresa (sana e positiva) alla

scoperta di buone pratiche esistenti e offrire agli studenti momenti formativi di buon livello.

La scadenza del bando è prevista per il 30/10/2024 data entro cui le Scuole devono inviare la candidatura di partecipazione e il materiale previsto.

Le presentazione dei lavori e la premiazione saranno effettuati nei giorni 29 e 30 Novembre 2024 a Manfredonia.

In allegato in documenti utili per la partecipazione al bando