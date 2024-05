Amici 23, anticipazioni 12 maggio: chi rischia di essere eliminato e gli ospiti della semifinale

Ieri 9 maggio si è registrata una nuova puntata di Amici 23 negli studi Elios di Cinecittà in Roma dove sono accaduti numerosi di colpi di scena. La semifinale del talent prevista per l’11 maggio slitterà al giorno successivo. Un modo per evitare lo scontro con la finale dell’Eurovision trasmessa su Rai 2 dove Angelina Mango si esibirà con il brano La Noia. Le anticipazioni di Amici 23 riguardanti la puntata del 12 maggio rivelano che nel primo scontro si scontreranno le squadra di Cuccarini-Lo contro Zerbi-Celentano. Marisol vincerà contro Mida e Sarah. La ballerina di Alessandra Celentano sarà la prima finalista del programma. Nella seconda manche, i Cuccarini-Lo hanno sfideranno gli Zerbi-Celentano. Dustin vincerà le sfide contro Mida e Sarah. Il ballerino sarà il secondo finalista del talent.

Amici 23 anticipazioni: Sarah e Mida a rischio l’eliminazione

Le anticipazioni di Amici 23 riguardanti la puntata del 12 maggio rivelano che nella terza manche, gli Zerbi-Celentano sfideranno Cuccarini-Lo. Petin vincerà contro Mida mentre Sarah vincerà contro Holden ma perderà contro Petit. Quest’ultimo andrà in finale. Spazio inoltre al guanto di sfida tra i prof. A vincere saranno i Cuccarini-Lo grazie alla loro esibizione sulle note in Men in black. Ospiti della puntata Geppi Cuccari, Articolo 31 e Irama. Al ballottaggio eliminatorio andranno Sarah e Mida che rischieranno di essere eliminati ad un passo dalla finale. Il nome del nuovo eliminato verrà svelato nel corso della puntata del 12 maggio del talent.