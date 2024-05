Verissimo anticipazioni puntate 11 e 12 maggio: grandi ospiti da Silvia Toffanin

Silvia Toffanin tornerà con due nuove puntate di Verissimo sabato 11 e domenica 12 maggio in prima visione sui teleschermi di Canale 5. La conduttrice ospiterà tanti ospiti che terranno alta l’attenzione del pubblico presente in studio ed a casa. Ospiti della puntata di sabato 11 maggio, Teresa Langella e Andrea Dal Corso per parlare della loro storia d’amore. I due ex protagonisti di Uomini e Donne annunceranno le novità riguardanti il loro matrimonio. Le anticipazioni di Verissimo rivelano che Silvia Toffanin intervisterà Martina Giovannini, l’ultima eliminata di Amici 23 e Rosita Celentano. La figlia del grande artista racconterà retroscena mai ancora rivelati della sua vita.

Verissimo anticipazioni: Eleonora Giorgi ospite di Silvia Toffanin

Le anticipazioni di Verissimo rivelano che nella puntata del 12 maggio Silvia Toffanin intervisterà Ambeta Toromani, l’ex allieva di Amici. La ballerina racconterà dettagli inediti della sua vita e carriera. La conduttrice inoltre ospiterà Eleonora Giorgi per parlare dell’operazione che ha appena subito per rimuovere un tumore al pancreas. Per Terra amara, invece, ci saranno Sibel Tascioglu e Yeliz Dogramacilar ovvero Sermin e Fusun della soap opera. Le due attrici parleranno della loro amicizia nata sul set. Silvia Toffanin infine ospiterà Tommaso Stanzani, che parlerà dei suoi successi avuti dopo la sua esperienza fatta ad Amici di qualche anno fa.