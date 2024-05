Ida Platano ha risentito Alessandro Vicinanza dopo l’addio a Uomini e Donne? L’indiscrezione

Ida Platano continua a tenere alta l’attenzione dei suoi seguaci. A quanto sembra, la 44enne di Brescia si sarebbe scambiata alcuni messaggi ma non con Mario Cusitore o Pierpaolo Siano ma con Alessandro Vicinanza. A tal proposito, Deianira Marzano avrebbe ricevuto una segnalazione da parte di un’utente che ha chiesto di rimanere anonima che recitava queste parole: “Ti posso dire che l’ex tronista di Uomini e Donne e Alessandro Vicinanza si sono sentiti più di una volta dopo che lei ha lasciato il programma.” Ma l’esperta di gossip ha fatto una riflessione personale sulla questione. Secondo lei, non ci sarebbe nessun ritorno di fiamma ma un ritorno l’anno prossimo a Uomini e Donne.

Uomini e Donne, Alessandro Vicinanza e Roberta Di Padua in crisi?

Nel frattempo, nei giorni scorsi erano arrivate delle voci su una presunta crisi tra Alessandro Vicinanza e Roberta Di Padua alimentate da un messaggio critico di quest’ultima. L’ex dama di Uomini e Donne aveva parlato di essere costretta a lasciar andare via le persone che commettono sempre gli stessi errori. Ed ecco, che l’ex cavaliere aveva pubblicato un post sul suo profilo social che recitava così: “Dove tutto è iniziato potrai trovare lo spunto per il vero cambiamento.” Nel frattempo, il percorso di Ida Platano nel programma non è stato per niente facile. Se Pierpaolo si è eliminato dopo aver accusato la tronista di averlo preso in giro, la segnalazione su Mario Cusitore si è rivelata vera. Una ragazza ha rivelato di aver trascorso una notte nel hotel napoletano insieme allo speaker.