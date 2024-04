Ase Manfredonia, revocato l’intero Consiglio di Amministrazione

Il commissario di Manfredonia dottoressa Rachele Grandolfo ha revocato l’intero CdA di Ase nella giornata di ieri.

Ecco le motivazioni

IL DECRETO

Considerato quanto di seguito riportato:

la società ASE s.p.a. è attualmente al centro di una vicenda giudiziaria condotta dalla Procura della Repubblica di Foggia, denominata “Giù le mani “, che ha avuto un grande impatto mediatico, con il diretto coinvolgimento di un ex dipendente della società e di suo figlio, dipendente della stessa, destinatari di misure cautelari;



questo Ente, a seguito di tale grave situazione venutasi a determinare, ha adottato nuove misure

organizzative interne, allo scopo di rendere più efficienti e trasparenti i servizi e rafforzare il rapporto di

fiducia dei cittadini nei confronti delle istituzioni;



rientrano tra queste, l’intesa sottoscritta con la Regione Puglia per l’utilizzo condiviso della dirigente ing. Rosa Tedeschi e l’assegnazione a questo Ente, in posizione di sovraordinazione, del tenente della Guardia di Finanza Paolo Claudio Bisceglia, figure professionali entrambe dedicate, nell’ambito della gestione dei servizi di igiene urbana, alla migliore definizione e disciplina dei rapporti con la società ASE s.p.a., anche attraverso l’organizzazione di un efficiente sistema di indirizzo e controllo;



con relazione rassegnata in data di ieri, 23 aprile, acquisita al protocollo generale dell’Ente 19486, il dirigente Tedeschi e il Tenente Bisceglia, hanno evidenziato una serie di condotte da parte dell’amministratore e del consiglio di amministrazione nel suo complesso, integranti, per quanto di seguito si motiverà, giusta causa di revoca dei loro incarichi.

Per questo motivo il commissario ha deciso di revocare per giusta causa e con effetto immediato, sulla base dei motivi descritti in premessa, la nomina dei componenti del Consiglio di amministrazione di ASE s.p.a., Centola Michele, con incarico di Presidente, Leone Massimo, con incarico di amministratore delegato e Murgolo Lucia, con incarico di vice Presidente;



di nominare, con il presente atto, in via di urgenza, per l’amministrazione di detta società, un

Amministratore Unico, nella persona del dott. Marcello Danisi, nato a Bari il 18.9.1958 con studio

professionale in Bari 70121 alla via Cardassi n°59, in possesso di adeguata professionalità, come da

curriculum acquisito agli atti, precisando che detta nomina viene effettuata anche ai sensi e per gli effetti

dell’art.2409 del codice civile.