Antonella Clerici invita Ligabue a E’ sempre mezzogiorno: “Ti aspettiamo”

Antonella Clerici è al centro dell’attenzione mediatica in queste ore. Ieri 23 aprile, la conduttrice di Rai 1 è stata ospite del salotto televisivo di Belve, dove ha raccontato alcuni dettagli inediti della sua vita privata e fatto una rivelazione sul suo Sanremo. La donna ha raccontato il nome del cantante che si era rifiutato di partecipare alla sua edizione della competizione sanremese poiché odorava troppo di sugo. Antonella Clerici a Belve ha dichiarato le seguenti parole: “Allora me l’hanno riferito, per cui premetto: se non è vero chiedo scusa, ma se è vero mi aspetto le sue scuse. Il cantante era Ligabue. Io ho fatto di tutto per averlo al mio festival, mi piaceva tanto, immaginavo io e lui che andavamo via in Harley Davidson. Sono rimasta così male, detta da lui questa cosa è ancora più grave.”.

Antonella Clerici torna a parlare del sugogate a E’ sempre mezzogiorno: la proposta a Ligabue

La rivelazione di Antonella Clerici a Belve ha suscitato la reazione di Ligabue che subito dopo la puntata ha scritto un post su X smentendo tutto. Il cantante ha scritto le seguenti parole: “Cara Antonella ovviamente io non ho mai detto una cosa del genere. Certe frasi non mi appartengono.” L’uomo ha poi postato un video sempre su X dove ha affermato di aver rifiutato l’edizione di Sanremo condotto dalla conduttrice perché ne aveva già rifiutate altre, affermando che per lui quel contesto mette troppa tensione. Poche ore fa, Antonella Clerici è tornata a parlare del sugogate nel corso di E’ sempre mezzogiorno. La donna ha fatto il suo ingresso nello studio con una canzone di Ligabue e dichiarando le seguenti parole: “Stamattina Ligabue ha risposto che non era vero che lui ha detto di me ‘sa di sugo’…Ci credo, però ho una proposta…Vieni qui col Lambrusco e io ti metto su il sugo”. Il cantante accetterà l’invito di Antonellina per sancire la pace? Non ci resta che attenere.