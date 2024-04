Belve gli ospiti del 16 Aprile, una ospite ha fatto spaventare i suoi fan

Belve gli ospiti del 16 Aprile sono stati ufficializzati dal nuovo spot della trasmissione condotto da Francesca Fagnani. Il programma che nella precedente puntata ha registrato il record di ascolti grazie alla presenza di Fedez in studio che ha raccontato alcune verità sulla conclusione della sua storia d’amore con Chiara Ferragni. Questa settimana le protagoniste sono tre donne: Ilenia Pastorelli, Simona Ventura e Marcella Bella. La terza puntata di “Belve”, andrà in onda martedì 16 aprile alle ore 21.20.

Belve gli ospiti del 16 Aprile, lei aveva fatto spaventare i suoi fan

Francesca Fagnani non fa sconti a nessuno e con la solita intelligenza e simpatia riesce a far raccontare ai suoi ospiti pezzi di vita che non hanno mai raccontato in tv. Gli ospiti si mettono in gioco e spesso di mettono a nudo rispondendo alle domande provocatorie di Francesca Fagnani. Nella puntata ci sarà anche Simona Ventura che nei giorni scorsi ha fatto spaventare i suoi fan in quando una infiammazione dei nervi ha bloccato il volto della show girl e conduttrice Rai che a Luglio convolerà a notte con il suo compagno.

Nella trasmissione ci sarà anche Claudia Gerini, Carmine Del Grosso che sarà il “scaldatore di interviste”, ed ancora le “Eterobasiche”, ovvero Valeria De Angelis e Maria Chiara Cicolani. Potrai rivedere la puntata anche su RaiPlay.