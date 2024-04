Anticipazioni Uomini e Donne: Ida Platano abbandona il trono, anche Pierpaolo va via

Ieri 23 aprile si è registrata una nuova registrazione di Uomini e Donne dove sono accaduti numerosi colpi di scena negli studi Elios di Cinecittà in Roma. Maria De Filippi ha dato spazio al trono di Ida Platano dove è accaduto davvero di tutto. Le anticipazioni di Uomini e Donne riportate da Lorenzo Pugnaloni segnalano che Pierpaolo è sceso in studio molto arrabbiato. Il corteggiatore ha voluto prendere la parola per primo accusando Ida Platano di averlo solo preso in giro in quanto interessata soltanto a scoprire la verità sulla segnalazione di Mario Cusitore. L’uomo inoltre ha accusato la donna di voler passare per una persona sensibile che voleva una persona che le desse certezze. Alla fine, Pierpaolo si è alzato ed ha lasciato lo studio molto deluso.

Uomini e Donne anticipazioni: Pierpaolo lascia la trasmissione, Ida Platano rimane senza corteggiatori

Le anticipazioni di Uomini e Donne in onda nelle prossime settimane su Canale 5 rivelano che Pierpaolo prima di andare via ha detto ad Ida Platano che qualora lo sceglieva le avrebbe detto di no, sostenendo di non voler essere la ruota di scorta di nessuno. La tronista a questo punto ha seguito l’uomo con le telecamere in camerino ma lui si è rifiutato di parlare con lei. Alla fine, Ida è andata via piangendo non prima di aver salutato e ringraziato Maria De Filippi. Sembra che la donna abbia deciso di abbandonare il trono dopo essere rimasta senza corteggiatori. Una nuova delusione d’amore per Ida Platano dopo la fine della storia con Riccardo Guarnieri ed Alessandro Vicinanza.