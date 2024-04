Anticipazioni Tempesta d’Amore di oggi venerdì 5 aprile 2024

Le anticipazioni di Tempesta d’Amore, serie tv tedesca in onda su Rete 4 alle 19:50 e ambientata nel lussuoso albergo bavarese, Hotel Fürstenhof, rivelano al pubblico numerosi colpi di scena. L’attesa del matrimonio diventa un vortice di emozioni contrastanti per Carolin, che, dopo essersi vestita con l’abito da sposa, si rende conto di non poter compiere il passo verso l’altare con Michael e decide di annullare le nozze. Questa decisione drammatica getta un’ombra di incertezza sulle loro vite, portando alla luce dubbi e timori che erano stati sepolti sotto la superficie.

Leon prende una decisione sorprendente ritirando la denuncia contro Paul, guadagnandosi la gratitudine di Josie e aprendo una nuova pagina nella loro complicata relazione. Tuttavia, Leon è tormentato da dolori fisici persistenti che cerca di sopprimere con l’abuso di antidolorifici, complicando ulteriormente la sua situazione e minando i suoi sforzi per tornare alla sua competizione con Paul.

Shirin si trova ad affrontare un dilemma quando riesce finalmente a invitare Dayita al suo salone di bellezza. Tuttavia, il suo entusiasmo viene presto messo alla prova quando Dayita scopre che Gerry è un campione di golf e chiede di giocare insieme, mettendo in pericolo i piani di Shirin e alimentando una rivalità inaspettata.

Alexandra cerca disperatamente di guadagnarsi la fiducia e la simpatia di Werner, ma i suoi sforzi rischiano di essere vani quando emergono dubbi sulla sua sincerità, proprio come ha suggerito Christoph. Mentre le tensioni aumentano e i segreti vengono alla luce, i personaggi si trovano di fronte a scelte difficili e a una crescita personale che li porterà ad affrontare le loro verità più profonde.

Anticipazioni Tempesta d’Amore venerdì 5 aprile 2024

La soap tedesca Sturm der Liebe va in onda in Germania a partire dal 2005 sull’emittente Das Erste. Nel nostro Paese viene trasmessa a partire dal 2006 in prima visione assoluta sulle reti Mediaset.

Inizialmente trova una collocazione su Canale 5. Dal 2007 Tempesta D’Amore va in onda su su Rete 4. L’appuntamento con Tempesta D’Amore è fissato tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, con episodi frazionati a partire dalle 19.50 fino alle 20.30 circa.