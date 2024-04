Anticipazioni Beautiful di oggi venerdì 5 aprile 2024

Le anticipazioni di Beautiful, la soap ambientata a Los Angeles che vede come protagonista la famiglia Forrester – proprietaria di una casa di moda denominata Forrester Creations -, rivelano al pubblico numerosi colpi di scena. Durante il confronto tra Ridge e Taylor, le tensioni sono palpabili mentre il Forrester esige delle spiegazioni riguardo alla sua mancata informazione sulla trappola di Thomas. Taylor cerca di giustificarsi, spiegando di aver taciuto per amore, convinta che Ridge l’avrebbe sposata indipendentemente dalla situazione. Tuttavia, il risentimento di Ridge è evidente, mettendo in dubbio le sue intenzioni. Con il cuore pesante, Taylor si rivolge a Ridge, chiedendogli se ancora desidera sposarla.

Nel frattempo, Brooke è inconsapevole degli eventi che si stanno svolgendo altrove, circondata dalle sorelle che cercano di confortarla. Katie, tuttavia, sorprende tutte rivelando un flirt con Carter, aggiungendo un ulteriore strato di complicazione alla situazione già tesa.

Anticipazioni Beautiful 5 aprile 2024

Sheila continua a tessere la sua tela, ignorando gli avvertimenti di Deacon riguardo ai suoi loschi piani. Nonostante i suoi timori, Sheila si lancia in nuove avventure, rischiando di trascinare Deacon nei guai.

Il clou dell’azione arriva durante la cerimonia di matrimonio tra Taylor e Ridge, quando Steffy, sentendosi in dovere di agire, rivela la verità sulla trappola di Thomas ai danni di Brooke. Questo scatena l’ira di Ridge contro suo figlio, gettando ulteriori ombre sulle già fragili relazioni familiari.