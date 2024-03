Anticipazioni Endless Love di oggi venerdì 29 marzo 2024

Le anticipazioni di Endless Love, la serie tv turca in onda su Canale 5 da lunedì a sabato alle 14.10, rivelano numerosi colpi di scena. Nel pieno della riunione familiare dei Soydere, Tarik, manifestando evidente impazienza verso Kemal, annuncia la sua decisione di diventare il barbiere personale della famiglia per aumentare i profitti. Nel frattempo, Kemal si riavvicina a Leyla, ristabilendo un rapporto di reciproco rispetto e comprensione. Nihan, dopo un acceso confronto con il marito, accetta finalmente la proposta di Kemal di dipingere un murale all’interno della sua azienda.

Tuttavia, quando Kemal la trova pronta ad iniziare i lavori con la sua squadra, le chiede di interromperli per rispettare il loro accordo di tenersi lontani. Questo gesto non solo rafforza la determinazione di Kemal nel mantenere le distanze, ma suscita anche una profonda delusione in Asu, che si sente sempre più esclusa dagli affari e dalla vita personale di Kemal.

Anticipazioni Endless Love 29 marzo

Nel tentativo di riconquistare la fiducia di Asu, Kemal la invita a cena dai suoi genitori per chiederle perdono. Nel frattempo, Vildan si rivolge a Galip in cerca di aiuto e gli rivela il ricatto di cui Emir è vittima da anni, coinvolgendo l’intera famiglia in un vortice di segreti e tensioni.