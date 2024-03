Isola dei Famosi 2024 cast con tante sorprese

Isola dei Famosi 2024 cast ricco di sorprese in questa edizione completamente stravolta. Pier Silvio Berlusconi ha voluto dare una sterzata al programma girato in Honduras. A partire dalla conduzione, Ilary Blasi passa il testimone a Vladimir Luxuria, che si cimenterà nella conduzione del reality. Non sarà sola ovviamente, in diretta dall’Isola ci sarà Elenoire Casalegno, prende il posto di Alvin che aveva svolto questo ruolo per diversi anni.

Grandi sorprese anche in studio con 2 opinionisti nuovi di zecca, Sonia Bruganelli, opinionista nella passata stagione del Grande Fratello ed una new entry Dario Maltese, noto conduttore e giornalista del Tg5. La scelta è nella linea di Mediaset, voluta fortemente da Pier Silvio Berlusconi, già usata con Cesara Buonamici che ha commentato il Grande Fratello con grande successo in questa edizione.

Il cast che in parte era stato “spoilerato” è composto dall’ex schermitrice Valentina Vezzali, la bellissima attrice Maitè Yanes, grande sorpresa per la presenza dellex porno star Selen (Luce Caponegro). Ed ancora, , Francesca Bergesi, e la showgirl Matilde Brandi che nella passata edizione aveva partecipato al Grande Fratello Vip. Ed ancora Greta Zuccarello, una ballerina di Ciao Darwin ed infine l’attrice Marina Suma.

Per quanto riguarda il cast maschile troveremo il vincitore di Masterchef 2022, Edoardo Franco, uno degli attori più amati della soap Terra Amara, Aras Senol. Grande sorpresa per la presenza di Joe Bastianich, ed ancora il modello Artur Dainese, Ed il conduttore Edoardo Stoppa, per finire il ballerino e coreografo Samuel Peron.

Isola dei Famosi 2024 cast, conduzione e opinionisti

C’è molta attesa per la nuova conduzione di Vladimir Luxuria, lo stesso Pier Silvio Berlusconi conferma la fiducia in Vlady “Ho grande stima di Luxuria, lavora con noi da anni, è una persona sensibile, ha fatto un percorso all’Isola e l’ha anche vinta, per cui chi meglio di lei possa fare bene”. L’AD di Mediaset non chiude però la porta ad Ilary Blasi, precisando: “Ilary Blasi resta un volto di Canale 5”. Per lei infatti si sta lavorando alla conduzione di Battiti Live che passerebbe su Canale 5.

L’isola dei Famosi andrà in onda su Canale 5 dal prossimo lunedì 8 aprile in prima serata.