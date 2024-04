Anticipazioni Amici 23, puntata 20 aprile: chi uscirà dal talent show? Svelato il nome

Accadranno numerosi colpi di scena nel corso della puntata di Amici 23 che sarà trasmessa sabato 20 aprile in prima visione sui teleschermi di Canale 5. Ieri 18 aprile si è registrata la registrazione dove ci sono avvenute le tre manche con protagonista anche Aurora, la quale ha debuttato sul palco del serale sfidando Holden e vincendo contro quest’ultimo. Le anticipazioni di Amici 23 rivelano che tra i protagonisti c’è stata anche Martina che ha incantato Cristiano Malgioglio. Il giudice del serale ha fatto i complimenti per la voce mentre ha criticato il look dell’allieva. Malgioglio inoltre si è offerto di scrivere una canzone per Martina. Un’offerta che ha fatto molto piacere all’allieva di Anna Pettinelli.

Anticipazioni Amici 23: Sarah e Aurora rischiano l’eliminazione

Le anticipazioni di Amici 23 riportate da SuperGuida Tv rivelano che ospite musicale è stato Enrico Nigiotti, al quale è stato consegnato il disco d’oro per Cenerentola. Il cantante ha presentato la sua ultima canzone. Ospite comico Barbara Foria, la quale ha parlato dell’amicizia nel suo monologo. I primi a sfidarsi sono stati gli Zerbicele contro i Cuccalo. Marisol ha vinto il guanto di sfida contro Mida e Sarah. Mida, invece, ha vinto su Dustin mentre Sarah ha perso contro Petit. Nella seconda manche tra gli Zerbicele e i Pettimondo, Holden ha vinto contro Martina ma ha perso contro Aurora. Petit, invece, ha vinto contro Aurora. Nella terza manche, gli Zerbicele hanno sfidato i Cuccalo. Dustin ha vinto contro Sarah come Sofia contro Petit ma ha perso contro Marisol. Al ballottaggio finale sono andati Sarah, Aurora e Mida. Il cantante è stato il primo a salvarsi dall’eliminazione mentre la cantante e la ballerina sono attualmente a rischio, chi uscirà? Non resta che attendere il 20 aprile per saperlo.