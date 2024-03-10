Adotta una gallina a distanza. Il "pollaio di quartiere" per rigenerare l'ecosistema del parco della Vettabbia

Adotta una gallina a distanza. Il progetto del "pollaio di quartiere" per rigenerare l'ecosistema del parco della Vettabbia. Gli adottanti possono raccogliere le uova per sé o per donarle alle famigl...

Adotta una gallina a distanza. Il progetto del "pollaio di quartiere" per rigenerare l'ecosistema del parco della Vettabbia. Gli adottanti possono raccogliere le uova per sé o per donarle alle famiglie bisognose.

A Milano nasce il progetto "adotta una gallina a distanza", un pollaio di quartiere in cui razzolano cento galline adottate a distanza da altrettante famiglie milanesi. Il pollaio di quartiere ha quattro principali funzioni: migliorare l'ecosistema, favorire l'aggregazione e sostenere iniziative solidali (gli adottanti delle galline si ritrovano la domenica mattina per raccogliere le uova, che possono tenere oppure donare a chi ne ha più bisogno) e diffondere la cultura dell'agroecologia.

Questo progetto è stato organizzato da CasciNet e dall’impresa sociale Soulfood Forestfarms. Fino a qualche anno fa su questi terreni c'era il deserto agricolo. Oggi ci sono 12 mila piante, coltivate secondo i principi dell’agricoltura sintropica senza fertilizzanti chimici. Alcune di queste producono frutti commestibili, mentre altre purificano il terreno attraverso le loro radici. Oltre alle piante, sono presenti cento galline di razze diverse, che regolano l'ecosistema, andando alla ricerca di insetti, nutrendosi di erba, e producendo fertilizzante naturale.