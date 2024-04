A “I Migliori Anni” una star degli anni 70 e poi un ritorno discusso

Torna “I Migliori Anni”, condotto come sempre da Carlo Conti in prima serata di Rai diretta concorrente del sabato sera di Maria de Filippi con il suo Amici. Oggi sabato 13 aprile alle 21.25 su Rai 1, in diretta dagli studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma, con degli incredibili ospiti!

Sul palco di Carlo Conti, probabile conduttore del prossimo Festival di Sanremo ci sarà una vera e propri star della black music americana, Gloria Gaynor regina degli anni 70 e 80, con il suo “I will survive” e tanti altri ospiti dei decessi successivi: Mal, Robertino, I Cugini di Campagna, Alan Sorrenti, Elisabetta Viviani e Grazia Di Michele.

A “I Migliori Anni” torna un ospite discusso

Ci sarà anche un discusso ritorno, quello di Enrico Montesano, attraverso i ‘3 x 3’, a raccontare la sua personale hit parade. Dopo le polemiche delle sue ultime apparizioni proprio nei programmi di Carlo Conti.

In questa edizione Maurizio Battista interverrà per dei pezzi comici proprio sugli anni del passato, anche una novità quella di Giorgio Mastrota che descriverà gli oggetti dei diversi decenni. Forse in stile televendita.

Anche in questa puntata 60 giovani tra i 18 e i 24 anni commenteranno in diretta la musica e le abitudini dei decessi passati.

