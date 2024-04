Carlo Conti Sanremo 2025 quasi fatta, la squadra possibile all’Ariston

Carlo Conti Sanremo 2025 è sempre più vicino, la conferma del conduttore toscano si fa sempre più vicina. Dopo la rinuncia di Amadeus alla conduzione del sesto festival consecutivo in questi mesi la Rai è alla disperata ricerca del nuovo conduttore per il prossimo Festival di Sanremo.

La Rai in realtà è anche impegnata nella riconferma di Amadeus in Rai, le voci di un suo possibile spostamento al canale Nove si fanno sempre più insistenti. Canale Nove gli avrebbe proposto la direzione artistica di X Factor e di altri programmi di intrattenimento, come un game show in Prime Time.

La Rai avrebbe sondato varie strade per la conduzione del prossimo festival, le voci di una conduzione affidata alla coppia Alessandro Cattelan e Antonella Clerici era sicuramene plausibile. Probabilmente la direzione della Rai non si “fida” ancora di Cattelan per affidargli un il programma di punta della TV italiana. Nel frattempo Alessandro Cattelan sarà protagonista di alcune serate in prima serata nelle prossime settimane.

Da qualche settimana la Rai sarebbe determinata nell’affidare il Festival a Carlo Conti, diciamo un usato sicuro che darebbe garanzie. Carlo Conti proprio ieri ha iniziato la decima stagione de “I migliori anni” sfidando in prima serata Maria de Filippi con il suo “Amici”.

Carlo Conti Sanremo 2025 la squadra possibile

L’altro ieri Carlo Conti era ospite di Bruno Vespa nel suo programma “Cinque Minuti” ed il giornalista gli ha chiesto se sta valutando l’ipotesi, Carlo Conti ha risposto che quando la RAI gli chiederà di condurre il prossimo festival di Sanremo sarà importante per lui testare il suo “orecchio” musicale. In effetti la forza di queste ultime 5 edizioni è stata la scelta musicale variegata. Sarà complesso riproporre un successo simile, per questo si presuppone che Carlo Conti stia in realtà pensando proprio alla selezione artistica dei brani.

Per riproporre la coppia Amadeus – Fiorello che ha funzionato alla grande, Carlo Conti potrebbe riproporre la formula “degli amici” facendosi affiancare dai suoi cari amici Leonardo Pieraccioni e Giorgio Panariello. Chissà se vedremo loro sul palco dell’Ariston. Inoltre in questi anni Carlo Conti ha tanti amici che partecipano ai suoi programmi, come Gabriele Cirilli, Francesco Paoloantoni, Loretta Goggi, Cristiano Malgioglio, Leonardo Fiaschi. Tra questi si celano sicuramente i possibili compagni di viaggio nel Sanremo 2025.