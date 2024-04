Wrappare auto: dalla scelta del film alla manutenzione 

Il wrapping di automobili sta diventando una tecnica sempre più diffusa e richiesta. Sia per le vetture nuove che per quelle usate, sono sempre di più gli automobilisti che desiderano personalizzare l’aspetto del proprio veicolo ricoprendo la carrozzeria con apposite pellicole adesive.

Questa tendenza è dettata principalmente dalla volontà di differenziarsi rispetto ai modelli di serie, esprimendo maggiormente il proprio stile. Inoltre, il wrapping permette di proteggere la vernice dell’auto da elementi esterni senza ricorrere necessariamente alla verniciatura, che risulta una soluzione più costosa e complessa da rimuovere. Tuttavia, per ottenere risultati estetici di alto livello è fondamentale che il processo di wrappare auto venga eseguito da professionisti del settore, in grado di applicare correttamente le pellicole seguendo rigorose tecniche.

A questo proposito, realtà come SVA Group di Ravenna svolgono un ruolo di primo piano sul territorio. Oltre a commercializzare un vasto assortimento di veicoli nuovi e a km 0, il Gruppo mette infatti a disposizione un’avanzata carrozzeria specializzata nella personalizzazione mediante wrapping. Grazie alle competenze del proprio staff e all’utilizzo di attrezzature all’avanguardia, SVA Group https://www.sva-group.it/ è in grado di wrappare auto nel rispetto degli più elevati standard qualitativi, soddisfacendo qualsiasi esigenza stilistica del cliente. Ciò ha consentito all’azienda di affermarsi come benchmark locale per il servizio di wrapping.

Wrappare auto: cos’è il wrapping e quali tipologie esistono

Il wrapping è un processo utilizzato nel settore automobilistico che consiste nell’applicare pellicole ed adesivi su alcune o su tutte le superfici esterne di un veicolo.

Esistono differenti tipologie di wrapping a seconda del grado di personalizzazione che si intende dare al veicolo e dei risultati estetici desiderati. La tecnica più semplice prevede l’applicazione di pellicole adesive nere satinate o fumé sulle zone cromate, come calotte degli specchietti laterali o maniglie delle portiere, allo scopo di ottenere un aspetto più sportivo e aggressivo del mezzo. Tuttavia, è possibile anche realizzare il wrapping completo della carrozzeria scegliendo tra un’ampia gamma di colori, dai classici metallizzati fino a tinte accese e particolari per esprimere la propria personalità. Il wrapping consente inoltre di personalizzare l’automobile con grafiche e loghi aziendali, realizzare livree pubblicitarie o simulare l’effetto della verniciatura metallizzata senza ricorrere alla classica riverniciatura della carrozzeria.

In ogni caso, il processo di wrapping auto prevede una attenta preparazione della superficie su cui applicare le pellicole, per rimuovere eventuali imperfezioni o residui di sporco, cera o grasso. Successivamente ha luogo la posa dell’adesivo, che richiede l’utilizzo di apposite attrezzature e tecniche al fine di garantire un perfetto adattamento ai contorni della carrozzeria senza bolle d’aria. Infine, vengono eseguiti i tagli e le finiture lungo spigoli, bordi e maniglie. I vantaggi di wrappare auto rispetto alla verniciatura tradizionale sono principalmente la rapida applicazione e rimozione delle pellicole, che consente di personalizzare e modificare facilmente l’aspetto del veicolo nel tempo.

Wrapping cars: Preparazione, applicazione e manutenzione

Il processo di wrapping di un’automobile prevede diverse fasi fondamentali. In primo luogo è necessaria un’accurata preparazione della superficie della carrozzeria su cui verrà applicato l’adesivo. Si procede con la pulizia profonda del veicolo, rimuovendo qualsiasi residuo di sporco, grasso, cera o vecchie pellicole. Particolare attenzione viene posta nella rimozione di imperfezioni, ammaccature o rigature per ottenere un effetto ottimale. Le superfici da trattare devono risultare quindi perfettamente lisce, pulite e sgrassate.

A preparazione ultimata, si passa all’applicazione vera e propria della pellicola adesiva. Le bobine vengono tagliate in base alle dimensioni delle singole parti della carrozzeria cui devono aderire. La posa della pellicola avviene seguendo un preciso ordine, che prevede di iniziare dal centro per poi estendersi ai bordi, evitando la formazione di bolle d’aria. Particolari strumenti, come spatole e rulli, vengono usati per facilitare l’adesione dell’adesivo e farlo aderire perfettamente anche nelle zone più difficili, come spigoli e nervature.

Una volta completata l’applicazione, si procede con ritagli e finiture lungo bordi e contorni, al fine di donare il massimo effetto estetico al wrapping. Infine, la verniciatura può essere sigillata e protetta attraverso l’utilizzo di appositi spray e ceralacche. La manutenzione della pellicola nel tempo richiede solo una semplice pulizia, potendosi anche sostituire con facilità in caso di danneggiamenti.

Il wrapping consente quindi di personalizzare un’automobile con soluzioni temporanee o definitive, senza ricorrere ai lunghi processi di verniciatura, mantenendo invariate le sue qualità estetiche nel tempo mediante interventi di manutenzione.