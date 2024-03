Uomini e Donne anticipazioni: Ida Platano pronta ad abbandonare, la reazione di Pierpaolo e Mario

Ieri 25 marzo si è registrata una nuova puntata di Uomini e Donne dove sono successi molti colpi di scena. Ida Platano ha dimostrato di essere molto arrabbiata per le mancate esterne con i suoi corteggiatori. La donna è apparsa molto delusa dal comportamento di Pierpaolo e Mario. A tal proposito, Ida Platano ha spiegato di star vivendo un momento di crisi nel dating show condotto da Maria De Filippi. Le anticipazioni di Uomini e Donne riportate da Lorenzo Pugnaloni rivelano che la donna si è lamentata del mancato corteggiamento da parte dei due uomini rimasti a corteggiarla. Ida Platano infatti è apparsa propensa ad abbandonare il trono classica se poi non avesse cambiato idea. Nonostante le perplessità, la donna ha deciso di dare una chance al programma.

Uomini e Donne anticipazioni: Pierpaolo e Mario non hanno avuto reazioni di fronte all’ipotesi abbandono da parte di Ida Platano

Le anticipazioni di Uomini e Donne in onda nelle prossime settimane su Canale 5 rivelano che i due corteggiatori non avrebbero avuto alcuna reazione di fronte all’ipotesi di abbandono da parte di Ida Platano. Pierpaolo ha chiesto soltanto alla tronista di poter ballare insieme seguito poi da Mario. La bresciana ha accettato di ballare con entrambi con gli uomini. Inoltre, Maria De Filippi ha dato spazio anche all’altro tronista Daniele che ha portato in esterna Marika. Valery, invece, è stata protagonista di un colpo di scena. La corteggiatrice ha rivelato di non voler perdere tempo e quindi di voler lasciare il programma. Marcello ha portato in esterna Tiziana. I due hanno deciso di non proseguire la conoscenza per mancanza di stimoli.