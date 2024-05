Meteo Puglia, nella prossima settimana ecco il caldo africano

L’evoluzione meteo della prossima settimana sembra non lasciar più dubbi riguardo l’arrivo di una nuova intensa ondata di caldo precoce. Tutti i centri di calcolo continuano a rimarcare l’ipotesi di una forte ondata di caldo soprattutto sulle regioni del Sud, originata da scambi meridiani piuttosto accentuati tra Atlantico ed Europa.

Lo scrive Raffaele Laricchia su MeteoLive.

Ma, per quanto riguarda la Puglia, di quanto caldo parliamo?

Le temperature potrebbero raggiungere agevolmente i 32 o i 34 ° in tante località dalla Puglia alla Sicilia, con punte isolate addirittura superiore ai 35 °, come se ci trovassimo praticamente in una forte ondata di caldo di piena estate.