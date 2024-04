Un posto al sole l’anticipazione dei prossimi episodi

I fan di Un Posto al Sole rimarranno attoniti e addolorati leggendo cosa succederà a Ida. La soap tutta italiana ci riempie di novità, gli ascolti lievitano. Tuttavia, prossimamente non saranno buone anticipazioni, l’orario di trasmissione continuerà da lunedì a venerdì su Rai 3 alle ore 20.50.

Un posto al sole l’anticipazione, la situazione non è bella

Abbiamo assistito al rasserenamento tra Manuel e Antonio, grazie a Viola e Damiano. Presto, però Eugenio tornerà a Palazzo Palladini e rimarrà male nel vedere il figlio di nuovo complice con Renda. Clara non si è ancora decisa se tenere il bambino che aspetta da Eduardo.

LEGGI ANCHE, Il Paradiso delle signore news che fine farà Vito?

Alberto la spinge verso l’aborto. Marika si è trasferita a casa sua per qualche giorno per starle accanto in un momento così delicato. Cerruti non è riuscito a sottrarsi al fascino di Luciano e ha ritrovato un po’ di leggerezza.

Un posto al sole, Guido e Mariella sono ancora in crisi

Guido e Mariella non hanno armonia, la crisi li sta dividendo ancora. Clara farà capire di pensare all’aborto e Alberto apparirà sollevato, Marika però la spingerà a pensarci bene. Rosa non ha nessuna intenzione di cambiare idea sulla casa ed Damiano le farà una proposta del tutto inaspettata.

La Kovalenko subirà un altro tragico evento. Proprio quando aveva deciso di viversi la sua relazione con Diego riceverà infatti una terribile notizia che la distruggerà. Ida scoprirà che il padre è morto, in Italia stava ricevendo ottime cure ma non ce l’ha fatta.

La decisione di Clara che cosa succederà adesso?

Diego starà vicino a Ida e proteggerà dal ricatto di Roberto e Marina. Damiano tornerà a vivere con Rosa e Manuel e li proteggerà dai camorristi, la sua storia d’amore con Viola potrebbe risentirne. Ida ha un segreto, per cui viene ricattata, ha venduto il figlio.

A Palazzo Palladini tornerà un po’ di serenità e spensieratezza alla terrazza. Rosa non riesce a nascondere ciò che ancora prova per l’ex, Raffaele invece sarà preoccupato per il figlio. Rossella cercherà di fare chiarezza nei suoi sentimenti, un invito inaspettato potrebbe aiutarla molto. Dopo tempo, tornerà finalmente il sereno a casa Sartori, Filippo e Serena infatti troveranno un modo per far tornare il sorriso a Irene.